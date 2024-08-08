انت الان تتابع خبر لكل عشاق القهوة.. كيكة الكابتشينو الباردة غنيه بالنكهة الرهيبة بدون فرد ولا مجهود سهلة وإقتصادية وسريعة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيكة البسكويت الباردة أو كيكة الكابتشينو هي كيكة رائعة جداً، تحضر بدون فرن وبدون أي مجهود، والنتيجة أكثر من رائعة، بطعم مميز لا يقاوم، مقاديرها بسيطة جداً ومتوفرة في المطبخ، واقتصادية لا تحتاج للكثير من التكاليف، ويمكن أن تقدم كحلوى خفيفة بجانب المشروبات والعصائر المختلفة، سوف نتعرف على كيفية تحضيرها في المنزل وسوف تستمتعون بصنع أحلى وألذ كيكة باردة تنال إعجاب الجميع.

طريقة عمل كيكة الكابتشينو بالبسكويت

تعتبر كيكة البسكويت الباردة من أفضل ما يمكننا تناوله كتحلية باردة خفيفة، مغذية وآمنة تماماً، يمكن تقديمها في المناسبات الاجتماعية أو للأطفال، وسوف تنال إعجابهم بشدة، يمكن تحضيرها بأبسط المكونات وفي أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف، في السطور القادمة، سنتعرف على طريقة عملها من خلال الخطوات التالية:

المكونات اللازمة:

صوص الشوكولاتة:

كوبان من الحليب.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

نصف باكت كابتشينو.

فانيليا.

نصف كوب من السكر.

علبة قشطة.

لتحضير البسكويت:

باكت واحد من البسكويت.

نصف كوب من الحليب.

نصف باكت كابتشينو.

ملعقة كبيرة من السكر.

لجناش الشوكولاتة:

كوب وربع من الشوكولاتة.

ربع كوب من الكريمة.

طريقة التحضير والتقديم: