دييجو لوبيز يظهر في تدريب "الماتادور" استعدادًا للنهائي

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المنتخب الإسباني الأولمبي لكرة القدم أول تدريب له على الملعب في باريس قبل ساعات، استعدادًا لمباراة النهائي أمام فرنسا الجمعة على ملعب حديقة الأمراء.

وأكمل الظهير دييغو لوبيز التدريب دون مشكلات عقب غيابه عن مباراة نصف النهائي أمام المغرب لعدم اكتمال لياقته بنسبة 100% نتيجة كدمة تعرض لها في الساق الأيمن في مباراة ربع النهائي أمام اليابان.



ولم يرد الجهاز الفني المجازفة واستبعده من القائمة التي انضم إليها خوانلو سانشيز والذي تألق بتسجيل هدفه في الدقيقة 85 ليحقق "الريمونتادا" لإسبانيا 2-1.

وأدى هذا الهدف إلى عودة المنتخب الإسباني إلى باريس والذي يقيم في فندق وليس في القرية الأولمبية بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية لمواجهته فرنسا في النهائي.

وأجرى المنتخب الإسباني التدريب على ملعب Omnisports du Chemin de Ronde ولن يتواجد في ملعب الأمراء حتى يوم المباراة.