انت الان تتابع خبر بعد تأخير موعد صرف دورة أغسطس.. ما حقيقة توقف الدعم الإضافي بـ حساب المواطن؟ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ترددت بعض الأخبار في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة عن صدور أمر ملكي بإيقاف الدعم الإضافي بحساب المواطن، مما أثار القلق في نفوس المواطنين ودفعهم إلى معرفة حقيقة توقف الدعم الإضافي بحساب المواطن حيث طالب المستفيدين بتقديم رد واضح من قِبَل البرنامج.

ما حقيقة توقف الدعم الإضافي بحساب المواطن؟

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية لتقديم الخدمة للمستفيدين بكل وضوح وشفافية، قامت الوزارة بالرد على التساؤلات لتوضيح حقيقة توقف الدعم الإضافي بحساب المواطن حيث أكدت أن دعم حساب المواطن الإضافي سوف يستمر إلى شهر ديسمبر لعام 2024.

حيث يتم صرف الدعم الإضافي كعادته حتى شهر ديسمبر، أما بعد ذلك وبدءًا من شهر يناير عام 2025 سيتم صرف دعم حساب المواطن بدون الدعم الإضافي، إلى أن يتم إصدار أمر ملكي آخر سواء بإيقاف الدعم الإضافي نهائيا أو إعادته مرة أخرى، وأشارت الوزارة إلى أن الأخبار التي تم انتشارها بشأن توقف الدعم الإضافي ما هي إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لدفعة أغسطس

أكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة على صرف الدعم لدفعة أغسطس يوم الأحد القادم الموافق 11 أغسطس، مشيرة إلى تأخير موعد الصرف ليوم واحد فقط، حيث يصادف يوم 10 المحدد لصرف الدعم يوم السبت وهو عطلة أسبوعية، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن حالة الأهلية من خلال تطبيق الخطوات كما يلي:

في البداية افتح بوابة حساب المواطن ثم سجل دخول بكتابة المعلومات اللازمة.

حدد الخدمات الإلكترونية، ثم اذهب إلى تبويب الخدمات.

اضغط على استعلام عن الأهلية، وستظهر أمامك كل التفاصيل التي تخص الدعم.

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية لدعم حساب المواطن

يمكن الاستعانة بحاسبة الدعم التقديرية الموجودة على المنصة للتعرف على قيمة الدعم عن طريق الخطوات التالية: