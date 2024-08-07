نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حصول أكثر من 800 طالب بلجان الصالحية ودكرنس على 90% بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات السوشيال ميديا صورة نتائج لجان امتحانات ثانوية عامة كاملة.

وأظهرت الصفحات المتداولة تقارب نتائج الطلاب داخل اللجنة الواحدة وحصولهم على مجموع أعلى من ٩٠%.

واكد رواد السوشيال ميديا أن صور النتائج المتداوله لجان مدرستين وهم الصالحية بالشرقية ودكرنس بالدقهلية، على أن من دخول هؤلاء المدارس ضمن اللجان الممنوع التحويل إليهم دون الرجوع إلى اللجان المختصة بالتحويلات التي دشنتها وزارة التربية والتعليم.

وطالب السوشيال وزارة التربية والتعليم، بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأمر، والتأكد أن هذه اللجان ليس بها غش جماعي مع ضرورة تفريغ الكاميرات التي كانت داخل هذه اللجان.

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن مؤشرات وإحصائيات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.



واستعرض الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مؤشرات وإحصاءات نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 729835، وعدد الحاضرين 726648 وعدد الناجحين 590992 وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984.

وأشار نائب الوزير إلى أن النسبة المئوية للنجاح مقارنة للعام الحالي بالأعوام السابقة جاءت كالتالي: العام الحالي 2023 – 2024 بلغت %81.3، والعام 2022 – 2023 بلغت %78.8، والعام 2021 – 2022 بلغت %74.5، والعام 2020 – 2021 بلغت %73.6، والعام 2019 – 2020 بلغت %81.5.

كما استعرض نائب الوزير مؤشرات النجاح وفقًا لنوعية المدارس، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية العامة للنجاح بمدارس الثانوى العام بلغت 86.9%، والرسمى لغات 88.6%، خاص (معان) 93%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، والمنازل والخدمات 56.2%.

وقال نائب الوزير: " إن النسبة المئوية لجملة الناجحين بلغت 81.3%، ووفق الشعبة العلمية (علوم) 80.64%، والشعبة العلمية (رياضيات) 86.36%، والشعبة الأدبية 80.27%.

كما استعرض نائب الوزير نسب فئات المجموع للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسب فئات المجموع من ( 95% إلى أقل من 100% ) 0.39% للعام الدراسي 2023 مقارنة بنسبة بلغت 0.66% للعام 2024، بينما جاءت نسب فئات المجموع من ( 90% إلى أقل من 95%) للعام الدراسي 2023 بلغت 3.06%، مقارنة بنسبة بلغت 5.57% للعام 2024، كما جاءت نسب فئات المجموع من (85% إلى أقل من 90%) للعام الدراسي 2023 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بنسبة بلغت 9.84 % للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (80% إلى أقل من 85% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 8.84%، مقارنة بنسبة بلغت 11.83% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (75% إلى أقل من 80%) للعام الدراسي 2023 بلغت 11.71%، مقارنة بنسبة بلغت 13.52% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (70% إلى أقل من 75%) للعام الدراسي 2023 بلغت 14.43%، مقارنة بنسبة بلغت 14.51% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (65% إلى أقل من 70%) للعام الدراسي 2023 بلغت 16.14%، مقارنة بنسبة بلغت 14.7% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (60% إلى أقل من 65%) للعام الدراسي 2023 بلغت 15.91%، مقارنة بنسبة بلغت 13.32% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من ( 55% إلى أقل من 60% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 13.51%، مقارنة بنسبة بلغت 10.31% للعام 2024، ونسب فئات المجموع من (50% إلى أقل من 55% ) للعام الدراسي 2023 بلغت 9.96%، مقارنة بنسبة بلغت 6.06% للعام 2024.