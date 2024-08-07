TODAY أسعار الفراخ.. أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 بالأسواق وسعر كرتونة البيض

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الرياض - أحمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، جاء هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، مما جعل المربين والمستهلكين على حد سواء يترقبون هذا الاستقرار بفارغ الصبر، يعد هذا الاستقرار إشارة إيجابية قد تسهم في تحسين التوازن في سوق الدواجن، وتخفيف الضغط على المستهلكين في الأسواق والمتاجر، نستعرض معكم تفاصيل أسعار الفراخ اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

يُعد استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم، خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكبر في سوق الدواجن، يسهم هذا الاستقرار في توفير بيئة أكثر استقرارا للمربين، مما يمكنهم من التخطيط بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية، بالنسبة للمستهلكين، فإن هذا الاستقرار يعني إمكانية الحصول على هذه المنتجات بأسعار مناسبة، مما يعزز من الأمن الغذائي ويخفف من الأعباء المالية، تعد هذه الفترة فرصة للتجار والمستهلكين، للاستفادة من استقرار الأسعار وتحسين عملية التخطيط للشراء والإنتاج.

اسعار الفراخ البلدية

بالنسبة للفراخ البلدية، فقد حافظت أيضا على استقرار أسعارها اليوم، تعتبر الفراخ البلدية خيارا مفضلا للكثير من المستهلكين، نظرا لجودتها العالية وطعمها المميز مقارنة بالفراخ البيضاء، يأتي استقرار أسعار الفراخ البلدية كخبر سار للمستهلكين الذين يفضلونها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترات السابقة، هذا الاستقرار يعطي ثقة أكبر للمربين في الاستمرار في تربية الفراخ البلدية وتحسين جودة الإنتاج.

اسعار كارتونة البيض

أما عن أسعار كارتونة البيض، فقد شهدت استقرارا أيضا اليوم البيض، يعتبر من السلع الأساسية في النظام الغذائي للمستهلكين، لذا فإن استقرار أسعاره يعد أمرا إيجابيا، يساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاستقرار في الأسعار على المدى القريب، مما يبعث على التفاؤل بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوق المنتجات الغذائية.

أسعار الدواجن اليوم 6 أغسطس 2024

الفراخ البيضاء: سجلت 71 جنيها للكيلو في البورصة، وتباع في الأسواق بـ81 جنيها.

الفراخ الحمراء والساسو: تراوحت أسعارها بين 94 و95 جنيهًا للكيلو في البورصة، وتباع في الأسواق بين 104 و105 جنيهات.

الفراخ الأمهات البيضاء: سجلت 63 جنيها للكيلو في البورصة، وتباع في الأسواق بـ73 جنيها.

الفراخ البلدي: تراوحت أسعارها بين 115 و116 جنيها للكيلو في البورصة، وتباع في الأسواق بين 125 و126 جنيها.

البانيه: تراوح سعر الكيلو بين 205 و210 جنيهات.

أسعار البيض اليوم