انت الان تتابع خبر بعد ارتفاعه المفاجئ أمس… سعر الدولار اليوم في البنوك رسميا الثلاثاء 6 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ارتفع أمس سعر الدولار ليصل إلى 49.51 جنيها في البنوك مع منتصف اليوم، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار نتيجة هذا الارتفاع المفاجئ له، وأشتد البحث عن أسباب ارتفاع الدولار في البنوك ببداية يوم الإثنين أمس، مما أدى إلى تزعزع أسعار الدولار في جميع البنوك، وأصبح في حالة من عدم الثبوت على سعر واحد ولا استقرار، وأدى هذا إلى تراجعه إلى سعر 49.20 جنيها، واليوم إليك سعر الدولار في البنوك مع بداية يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس.

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار بسبب انهيار الأسواق العالمية، وتأثر عدد كبير من البورصات العالمية وهبوطها بشكل مفاجئ، مما جعل الدولار يرتفع مقابل الجنيه ويتزحزح من مكانه، بعد استقرار دام لفترة طويلة، وإليك سعر الدولار اليوم بعدما تخطى حاجز 49، وتوقع البعض أنه يمكن أن يصل إلى 50 جنيها، ولكنه انخفض مع نهاية اليوم ليصل إلى 49.20 جنيها، وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة سعر الذهب بالصاغة، وقد ارتفاع بشكل كبير في نهاية شهر يناير للعام الحالي، ووصل حتى 70 جنيها لسعر الدولار الواحد، ولكن سرعان ما تم استقراره وثبتوه وانخفض حتى وصل إلى 45 جنيها في البنوك، واستقر لمدة دامت 7 أشهر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

إليك اليوم الأسعار للدولار في العديد من البنوك، وعن سعر اليوم 6 أغسطس 2024، وهي كالتالي:

البنك سعر البيع سعر الشراء بنك قناة السويس 49.30 جنيها 49.20 جنيها بنك المصرف المتحد 49.30 جنيها 49.20 جنيها البنك الأهلي 49.30 جنيها 49.20 جنيها بنك مصر 49.30 جنيها 49.20 جنيها بنك الإسكندرية 49.30 جنيها 49.20 جنيها

أسباب ارتفاع سعر الدولار

هناك عدة أسباب قد أدت إلى ارتفاع سعر الدولار ومنها ما يلي: