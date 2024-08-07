نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضمن صفقة جديدة على الطريقة التبادلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التبادلية التي يضعها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس أولوياته من أجل التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي ستكون بشكل تبادلي مع أتلتيكو مدريد.

ويهتم كل من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بتعزيز صفوف فريقهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل بدء موسم جديد وقوي.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي أصبح قريب من خطف عملاق أتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية لبدء الموسم الجديد بجميع التدعيمات اللازمة.

صفقة مانشستر سيتي من أتلتيكو مدريد في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أتلتيكو مدريد يعرض جواو فليكس على مانشستر سيتي في صفقة تبادل تسمح بانتقال جوليان ألفاريز إلى الفريق الإسباني في الموسم الجديدويعاني فليكس من اضطهاد كبير في الروحي بلانكوس، حيث لا يحظى بأي دعم واهتمام من جماهير الفريق بجانب علاقته الغير جيدة مع مدرب الفريق.

يذكر أن إدارة السيتي تقدر قيمة جوليان ألفاريز ب75 مليون جنيه إسترليني بجانب 10 مليون جنيه إسترليني كمكافآت وذلك يجعلهم يرون أن صفقة فيليكس أقل مما سيقدمونه.