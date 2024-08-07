نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 7- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بعض المباريات، وذلك حيث تستمر الأندية في الاستعداد للموسم الجديد، وأيضا سيكون هناك مباراة محلية بين فريقي سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في الدوريات الأوروبية خلال شهر أغسطس القادم.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء

مباريات ودية

شتورم 8:30 باريس سان جيرمان

أرسنال 9:00 باير ليفركوزن

إنتر ميلان 11:30 الاتحاد

أستون فيلا 10:30 أتليتك بلباو

نهائي كأس الرابطة