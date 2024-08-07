انت الان تتابع خبر تعرف على سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء الموافق 6 أغسطس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يشهد سعر الدولار عدم استقرار اليوم الثلاثاء وتستمر هذه الحالة منذ عدة أيام حيث نلاحظ الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه المصري، كما يرتبط سعر الدولار بسعر العملات الأخرى، كذلك يختلف السعر في البنوك عم السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى الاختلاف بين سعر البيع والشراء، كما يختبر الدولار وسيلة لبعض الأشخاص من أجل الاستثمار وفئة أخرى تستخدم الدولار من أجل حفظ قيمة الأموال وهكذا بذلك يرغب الكثيرين في التعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء، وهذا ما سوف نذكره لكم خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء

قد يختلف سعر الدولار من بنك لآخر بالإضافة إلى اختلاف سعر البيع عن الشراء، وإليكم أهم التفاصيل فيما يلي:

أولا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:-

أولا سعر الشراء 49.30 جنيها مصريًا.

كما يبلغ أيضا سعر البيع في نفس البنك حوالي 49.20 جنيها مصريًا.

ثانيا سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر:-

لم يختلف سعر الدولار في بنك مصر كثير عن بنك الإسكندرية حيث يبلغ سعر البيع حوالي 49.20 جنيها مصريًا.

أما بالنسبة لسعر الشراء في نفس البنك فهو 49.30 جنيها مصريًا.

ثالثا سعر الدولار في البنك الأهلي:-

يشهد أيضا سعر الدولار ارتفاع هذه الأيام حيث يبلغ سعر البيع في البنك الأهلي 49.20 جنيها مصريًا.

هذا بالإضافة إلى أن سعر الشراء فهو يبلغ 49.30 جنيها مصريًا.

رابعا سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة:-