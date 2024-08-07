نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: "رعب الانتظار" جزء من ردنا على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي محمد نائيني، إن الرعب الذي يعيشه الإسرائيليون الآن أثقل من الهجوم ضدهم.

وأضاف الجنرال نائيني في حفل بمقر فيلق الإمام السجاد التابع للحرس الثوري في هرمزجان جنوب إيران، أن الإسرائيليين لا يعرفون في أي وقت أو يوم أو أسبوع في المستقبل يجب أن يتوقعوا الرد من قبل إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقالت طهران، الاثنين الماضي، إنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات الإقليمية، لكن عليها معاقبة إسرائيل "لمنع المزيد من عدم الاستقرار".

ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيره من مخاطر نشوب صراع إقليمي كبير.

وشدد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على أن حجم رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل هنية سيكون عاملا رئيسيا في تحديد مستوى الصراع المحتمل.