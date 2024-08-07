نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة العليا لمهرجان العلمين الجديدة تعلن انتهائه في ٣٠ أغسطس باحتفالية كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، يوم ٣٠ أغسطس الجاري باحتفالية "كبيرة" تضم العديد من المفاجآت المبهرة، ليسدل الستار على الدورة الثانية والتي بدأت يوم ١١ يوليو الماضي، وتستمر لأكثر من ٥٠ يوم، يقدم خلالها المهرجان فعاليات متنوعة ومختلفة، بين الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والغنائية، والمسرحية، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات في مصر.

وتضم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة كلًا من:- عمرو الفقي - رئيس اللجنة العليا للمهرجان"، و" قصواء الخلالي - مدير المهرجان والتخطيط والمحتوى"، و"عمرو أحمد - المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق "، و" أحمد فايق - المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي"، و"د.نشوى جاد - مدير المواقع والتطبيقات الإليكترونية للمهرجان"، و"فتحي بدر - مدير المتابعة والتنظيم" و"طارق شرف - مدير الأنشطة الترفيهية" و"علي مرعي - مدير التسويق والرعاية الإعلانية"، و"أمجد سلامة - المدير المالي والإداري" و"وائل عبد العزيز - مدير العلاقات العامة"، و"محمود التوني - مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي"، و"محمد عبد الباقي - مدير المركز الصحفي والإعلامي".

كما شارك عدد من الشركات في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام، وهم:- (( UMP - BEE group - ITOUS -Egyptian out door -POD- Tazkarti - DS+ - 30 degree- clicks )) ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية ودعم التنمية البشرية في مصر،ودعم للفرص الاستثمارية، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتقارب الطبقات، وتحسن الخدمات، وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون.

حيث شهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة كما يشهد المهرجان زيارة وزارء الحكومة المصرية وإطلاق مبادرات وشراكات استثمارية كبرى، وتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المؤسسة والمنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، وذلك في جولات ومؤتمرات مشتركة بحضور رئيس مجلس إدارتها أشرف سلمان، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة عمرو الفقي.