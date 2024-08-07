سامح يوسف: مصطفى شلبي مظلوم إعلاميًا.. وهذا ما يقلقني في مباريات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد سامح يوسف نجم الزمالك السابق، بقدرات مصطفى شلبي جناح القلعة البيضاء خلال المباريات الأخيرة.

سامح يوسف يشيد بمصطفى شلبي

قال سامح يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، يقدم مصطفى شلبي مستويات فنية مميزة، ولا بد من اعطائه حقه.

وأضاف، مصطفى شلبي لاعب مظلوم إعلاميًا ويتعرض لانتقادات في غير محلها، وعلى جماهير الزمالك أن لا تنساق لآراء الجماهير الأخرى.

وشدد سامح يوسف على أن الزمالك قدم مباراة مميزة فنيًا أمام إنبي في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، إلا أن هناك ظاهرة يخشى تأثر الفريق بها وهو تلقي أكثر من هدف مؤخرًا رغم تحقيق الانتصارات.

وأتم سامح يوسف تصريحاته قائلًا، أتمنى أن يتدارك الجهاز الفني الأمر والمحافظة على نظافة شباك الفريق في المباريات المُقبلة.