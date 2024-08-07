نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يكشف مفاجأة عن مستقبل زيزو وموقفه من المشاركة بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء من المشاركة في بطولة كأس مصر الجديدة بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم واحتياج اللاعبين إلى راحة.

الزمالك يوضح مصير زيزو وموقفه من المشاركة في الكأس

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" الزمالك غير معترض على المشاركة في الكأس ولكن الاعتراض على جدول المواعيد".

وتابع:" لن يصدر أي قرار رسمي إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة، ومن حق اللاعبين الحصول على فترة راحة كافية بعد المجهود الطويل هذا الموسم".

وأشار:" نعمل على حل أزمة القيد وتأجيل يعض الملفات مثل فرجاني ساسي، وكل ما يقال عن صفقات تخص نادي الزمالك ما هي إلا كلام وكلاء وبعض النجوم السابقين".

وأوضح:" زيزو هو من نجوم الشباك داخل القلعة البيضاء ويحقق أرقام قياسية، متمسكين بوجود اللاعب حتى اعتزاله، وحين وجود عروض مناسبة له بعد الأولمبياد سيتم مناقشته بعناية ولكن لا يوجد أي شئ".