أحمد شكري يعلن تعليق حذائه ويبدأ مسيرة تدريبية مع نادي دياموند

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد شكري، نجم النادي المصري سابقا، اعتزاله اللعب بعد مسيرة طويلة ومليئة بالإنجازات.

ونشر شكري منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث عبر عن رضاه الكامل بما قدمه خلال مشواره الكروي وشكر جميع المدربين والفرق التي لعب معها.

أحمد شكري يعلن تعليق حذائه ويبدأ مسيرة تدريبية

قال شكري عبر المنشور: "نعم هي سنة الحياة، انتهاء مشواري الكروي وأرضي كامل الرضا بما قدمته بكل نادي لعبت معه. وشكرًا لكل مدرب تدربت معه."

وأكد شكري أن رحلته في عالم الكرة كلاعب قد انتهت، لكنه أعرب عن تفاؤله بخطوته القادمة في مجال التدريب.

وأوضح شكري أنه سيبدأ مسيرته التدريبية مع نادي دياموند، حيث سيتولى مهام تدريب الفريق الأول.

وأعرب عن أمله في تحقيق النجاح في هذا المجال كما كان يأمل كلاعب "أتمنى التوفيق من الله في خطوتي القادمة مع نادي دياموند كمدرب بالفريق الأول، وأن أحقق كل ما كنت أريد تحقيقه ولم أستطع وأنا لاعب"

واختتم شكري منشوره بشكر جميع من دعمه خلال مسيرته، قائلًا: "شكرًا لكم جميعًا"