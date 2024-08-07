نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق انتقالات برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع داني أولمو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيح الألماني ومنتخب إسبانيا، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات.

سوق انتقالات برشلونة في الميركاتو الصيفي

وتعد صفقة أولمو هي ثاني صفقات النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد حسم التعاقد مع ب أو فيكتور.

وفيما يلي نستعرض سوق انتقالات برشلونة حتي الآن:-

سوق انتقالات برشلونة حتى الان..

المغادرين:

- شادي رياض بـ10 مليون يورو

- إيستانيس بيدرولا بـ3 مليون يورو

- مارك غويو بـ6 مليون يورو

- سيرجينيو ديست "مجانا مع نسبة حال إعادة بيعه"

- ماركوس ألونسو "نهاية عقد"

- أوريول روميو "نهاية إعارة"

- سيرجي روبيرتو "نهاية عقد"

المنضمين:

- داني اولمو بـ55+7 مليون يورو

- ب أو فيكتور بـ2.7 مليون يورو