نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يضع صفقة المطرقة على طاولة صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مسؤولي نادي ميلان فتحوا خطوط اتصال مع ممثلي ساماردزيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي الإيطالي.

ميلان يضع صفقة المطرقة على طاولة صفقاته الصيفية

وقال الصحفي الإيطالي فيتيلو:"ميلان في الساعات الأخيرة أجرى مكالمات هاتفية مع ممثلي ساماردزيتش".

وأضافت:" الروسونيري يُبقي هذة الصفقة على قيد الحياة لكن حتى الآن لا توجد صيغة محددة للعرض الذي سيتم تقديمه إلى أودينيزي".

وأختتم قائلًا:"أودينيزي ينتظر الجلوس على طاولة المفاوضات مع الميلان، لكن الصفقة لن تُحسم قريبًا بأي حال من الأحوال".