سقوط 25 مصابا بينهم 6 جنود فى هجمات لحزب الله على شمال إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:26 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد اختراق طائرات مسيرة أجواء شمال إسرائيل ونجح في اعتراض إحداها، ما نجم عنه إصابة عدد من المدنيين في منطقة نهاريا، في هجوم أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية مسؤوليتها عنه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق أن 19 شخصاً أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تحقيقاً أولياً أظهر أن الإصابات نتجت عن "صاروخ اعتراضي أخطأ الهدف واصطدم بالأرض"، مشيراً إلى إصابة 6 جنود بجروح طفيفة في هجوم آخر في الجليل الغربي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سقطت إحدى طائرات "حزب الله" المسيرة على معسكر شراغا بالقرب من نهاريا، ما أدى إلى اندلاع حريق، بينما سقطت الطائرات المسيرة الأخرى في منطقة نهاريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد "حزب الله" أنه شن هجوماً بالطائرات المسيرة على "مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا".

وأضاف، في بيان، أن الطائرات المسيرة "أصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة"، رداً على ضربة جوية شنتها إسرائيل، الاثنين، في منطقة عبا بجنوب لبنان وأودت بحياة جمال الدين جواد، القيادي في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله".