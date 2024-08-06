نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاكل "All The Time".. أزمة تهدد حسام حسن بسبب الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن سبب حدوث أزمة جديدة بين حسام حسن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر ومجلس إدارة الأهلي والزمالك برئاسة محمود الخطيب وحسين لبيب.

ووفقا للتقارير فأن حسام حسن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر يتمسك بإقامة المعسكر قبل مواجهة كاب فيردي وبوتسوانا يوم 24 أغسطس وباللاعبين الدوليين.

وأكدت التقارير أن تمسك حسام حسن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر بإقامة المعسكر في موعد المحدد 24 أغسطس باللاعبين الدوليين سيسبب أزمة عندما يشارك الأهلي والزمالك وبيراميدز بكأس مصر ووصولهم لمرحلة النهائيات وسيرفضوا اللعب دون اللاعيبه الدولية.

واختتمت التقارير أن حسام حسن سيعقد جلسة مع اتحاد الكرة لمناقشة الأمور قبل المعسكر المقبل لتصفيات كأس أمم إفريقيا ولكن بعد تحدد موقف الأهلي والزمالك من المشاركة بكأس مصر.

