نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول بين شباب الأهلي بالتعادل الإيجابي مع سبهان في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين شباب الأهلي مع سباهان بنتيجة 1-1 ضمن لقاءات دوري أبطال آسيا للنخبة. تشكيل شباب الأهلي الرسمي ضد سباهان في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. وانطلقت أحداث المباراة في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي. تشكيل شباب الأهلي الرسمي ضد سباهان في دوري أبطال آسيا للنخبة حراسة المرمى: حسن حمزة. خط الدفاع: بوغدان بلانيتش – بدر ناصر – رينان. خط الوسط: جيلهيرمي، ميليفوجيفيتش، برينو، عيد خميس. خط الهجوم: كوان سانتوس – يحيى الغساني- ماثيوس ليما.