نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير المملكة المغربية بالقاهرة تعزيز سبل التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والمغرب على المستويين السياحي والأثري.

وفي بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير محمد آيت وعلي مؤكدًا على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأواصر الإخوة بين الشعبين، مثمنًا على علاقات التعاون الثنائي المثمرة في العديد من المجالات ولا سيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات دفع مزيد من حركة السياحة البينية بين البلدين من خلال التعاون لوضع سياسات مشتركة تهدف إلى تطوير منتج سياحي إقليمي وتعزيز مكانة البلدين سياحيًا في إفريقيا.

كما تم مناقشة تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وإدارة مواقع التراث العالمي وخطط الحفاظ والصيانة للآثار.

هذا بالإضافة إلى إمكانية تبادل الخبرات وتدريب العاملين فى مجال الترميم والحفائر وتبادل الزيارات بين الجانبين، فضلًا عن التعاون في مجال إدارة المتاحف، ورقمنة المجموعات المتحفية، وفي مجال التراث المغمور بالمياه.

حضر اللقاء، يمنى البحار نائب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.