مصر والأردن يؤكدان ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وبخاصةً في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وأكد السيسي وعبد الله أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، خاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.

وشددا على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.