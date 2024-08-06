وزير قطاع الأعمال: تعميق التصنيع المحلي وحسن استغلال الأصول…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ودعم وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وحسن الإدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل.

وأكد شيمي، خلال لقائه ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة، أهمية الكيانات الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات وخبرات كبيرة، والحرص على الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.

واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاهتمام بتعزيز الوعي لدى العاملين بشأن خطط الإصلاح والتطوير، مؤكدا الحفاظ على حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، وعقد لقاءات دورية مع النقابات العامة للتنسيق والعمل المشترك وتبادل الآراء والأفكار.

كما أكد الحرص على التواصل المستمر والفعال مع النقابات العمالية؛ إيمانا بأهمية دورهم، في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل المجتمعي والعمل الجماعي وتحقيق مزيد من التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية بما يسهم في تحقيق الصالح العام ومستهدفات النهوض بأداء الشركات وقطاعاتها الصناعية والإنتاجية المختلفة.

‏‎حضر الاجتماع: عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد رئيس النقابة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ومحسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وممدوح عمارة نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات.