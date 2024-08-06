توقعات برج العقرب لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العقرب هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العقرب لشهر أبريل 2024

مسؤوليات عديدة تنتظرك بهذا الشهر المليء بالمشاغل والالتزامات العملية المتنوعة،. والتي قد تسبب لك الفوضى والإرهاق ببعض الفترات، وربما تضطر أحياناَ لاستبدال بعض الخطط والتوجهات العملية بما يتناسب مع المستجدات والطوارئ المحتملة.

قد تضطر بهذا الشهر لمضاعفة الجهود وتنظيم الطاقات، حيث يزعجك تقليص نفوذك أو تشعر بسحب بعض الصلاحيات التي تتمتع بها، كوكب المريخ ببرج الحوت يجعلك قوياَ وقادراً على المواجهة والتمرد على الواقع ومحاولة التحكم ببعض الأوضاع أو التأقلم معها مما يسبب لك الضغط والإرهاق، وربما ترتب خطواتك بشكل سري لتغيير موقع عملي أو عقاري.

عاطفياً هناك صعوبة الأجواء والعلاقات مما يضفي عليها البرودة أو الغموض، فقد يطالبك الشريك بحضور أقوى أو يطلب بعض الإيضاحات، بينما أنت تتعمق بعلاقتك مع الطرف الحالي، وربما تتاح للخاليين فرص لتطوير علاقات من المحيط المهني.

اعتباراً من تاريخ 20 تبدأ مرحلة أكثر توتراً على صعيد شراكات المهنية والشخصية مما يتطلب منك الهدوء والحذر باتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية، واكتمال القمر ببرجك بتاريخ 24 يغلق الباب وينهي قضية أو علاقة بحياتك.

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