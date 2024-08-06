العالم اليوم - وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد موجة بيع عالمية

انتم الان تتابعون خبر وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد موجة بيع عالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:22 مساءً - فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع، الثلاثاء، في ظل سعي المتعاملين لتعويض خسائرهم خلال الجلسة الماضية، في حين أدت تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع معنويات السوق.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.16 نقطة عند الفتح إلى 38704.43 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 17.73 نقطة أو 0.34 بالمئة عند 5204.06 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 63.7 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 16263.7 نقطة عند الفتح.

وكانت مؤشرات البورصات تراجعت أمس الإثنين في كل الأسواق المالية الكبرى عبر العالم، بدءا بهبوط حاد في طوكيو، فيما أغلقت بورصة نيويورك التي تشكل مؤشرا لكل الأسواق المالية، على هبوط قوي إذ عرف اثنان من المؤشرات الثلاثة الرئيسية أسوأ جلسة خلال سنتين.

لكن محللي مصرف دويتشه بنك افادوا عن "تغيير في التوجه يحصل الثلاثاء" في الأسواق المالية.

ويعود الهدوء إلى الأسواق بعد القلق الذي نتج الجمعة عن صدور تقرير حول الوظائف في الولايات المتحدة، كان مخيّبا للتوقعات.

وبمواجهة نسبة بطالة أعلى مما كان متوقعا وعدد من الوظائف المستحدثة أقل من الأرقام المرتقبة، سادت الأسواق خشية من أن يكون هذا مؤشرا لتباطؤ اقتصادي كبير في الولايات المتحدة نتيجة السياسة النقدية المعتمدة من الاحتياطي الفيدرالي.