فن ومشاهير

سرق دهبها وفلوسها.. شيرين عبد الوهاب تستنجد بالدولة بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

 

تتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة كبيرة بعد خلافاتها الكبيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث أكدت أنها تعيش صدمة نفسية ومعنوية كبيرة بسبب تصرفاته الأخيرة.

اتهمت شيرين حسام بسرقة مجوهراتها وتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابها إلى حسابه الشخصي.

وزعمت شيرين أن حسام يحاول فصلها عن بناتها بعد استعطافه لهما وناشدت شيرين الدولة بالتدخل لحمايتها من حسام، خاصة بعد تخلي عائلتها عنها.

أكدت شيرين أنها بحاجة ماسة لاستكمال علاجها النفسي حتى تعود إلى طبيعتها وحياتها العملية مرة أخرى.

تعتبر هذه الأزمة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وتضامن مع الفنانة شيرين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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