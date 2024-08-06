ليلى علوي تكشف عن أصعب مشاهد "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ليلى علوي، عن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء تصوير فيلمها الأخير “جوازة توكسيك”، موضحه أن المشاهد التي صورت في مدينة مرسى علم كانت الأصعب، لأن الطقس لم يكن مستقرا.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

آخر أعمال ليلى علوي

وكان آخر أعمال ليلى علوي فيلم “مقسوم” والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

وايضا شاركت في فيلم" شوجر دادي" وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤى السيد، تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

كما عرض لها مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ليلي علوي، اخرون، العمل من إخراج طارق الإبياري، وتدور احداثها حول طبيبة الأمراض النفسية (فريدة) التي تواجهه تحديًا كبيرًا في مشوارها المهني عندما يُطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها واحترافيتها المهنية.