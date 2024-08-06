بكرة أغنية بحبها.. رامي جمال يشوق جمهوره لـ "مش عايشين" ويكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامي جمال، غدًا لطرح أغنيته الجديدة "مش عايشين"، ومن المقرر طرحها في تمام الساعة السابعة مساءً، مؤكدًا على أنه يستعد لطرح أغنية أخرى يوم الأربعاء المقبل، كما كشف طرح ألبومه الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال، صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا: "بكرة الساعة 7 أغنية بحبها والأربعاء اللي بعده أغنية، وبعدها إن شاءالله نتقابل في ألبوم في شهر 12 عشان الشتاء محتاج جرعه مكثفه".

آخر أعمال رامي جمال

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "برود ببرود"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.



كلمات أغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال



برود ببرود عليا بـ إيه؟.. أكون جنبك ومش موجود.. معنديش خلق أو مجهود.. دي ماتت والكلام خلصان.. يا ريت متجيش يا سيدي.. احسبها وكأنك متعرفنيش.. صراحة بقيت متلزمنيش.. ولا لازمني اللي بينا زمان.. برود ببرود عليا بـ إيه؟.. أكون جنبك ومش موجود.. معنديش خلق أو مجهود.. دي ماتت والكلام خلصان.. يا ريت متجيش يا سيدي.. احسبها وكأنك متعرفنيش.. صراحة بقيت متلزمنيش.. ولا لازمني اللي بينا زمان.. قويت ومشيت.. موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا..استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك.. برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك.. في يوم هضعف واضيع بعديك.. طريق بنهيه مفارقك قلبي.. بكره هتيجي تبكي عليه.. متلجألوش ولو فيك إيه.. وممنوع يبقى بينا سلام.. شبعت عتاب وليه استنى.. صدق وعود من الكداب.. بلاها ولسه بينا حساب.. راجعلي أكيد مع الأيام.. قويت ومشيت.. موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا.. استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك.. برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك.. في يوم هضعف واضيع بعديك.