أخبار اليمن : توقيع اتفاقية بين جامعة إب ومجلس الاعتماد الأكاديمي

توقيع اتفاقية بين جامعة إب ومجلس الاعتماد الأكاديميتم اليوم بصنعاء توقيع اتفاقية بين مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي وجامعة إب، بشأن تقديم الدعم الفني لضمان جودة تنفيذ برنامجي الطب الجراحة الطب المخبري، على طريق تأهيلهما للاعتماد الأكاديمي البرامجي.

وخلال فعالية توقيع الاتفاقية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أن الحصول على الاعتماد البرامجي الوطني خطوة ممتازة ترقى بجامعة إب وكلية الطب خاصة الى المستويات العالمية، وستعمل من خلال البرنامج على تطوير أداء كادر التدريس وعائد إيجابي للطلاب والمخرجات من خلال الالتزام ومواكبة المعايير الدولية، منوهاً الى أنه تم التوقيع مع الجامعات الحكومية (صنعاء- إب- الحديدة- ذمار) على هذه البرامج، والتي بها تم تأمين الطلاب ومخرجات ذات جودة في الطب والجراحة، وأن البرنامج له أهمية كبيرة وتحول مهم لجامعة إب ومجلس الاعتماد الاكاديمي.

بدورهما أكدا رئيس مجلس الإعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب والأمين العام الدكتور محمد ضيف الله ، حرص المجلس على تنفيذ المهام الموكلة إليه في تأهيل وتجويد البرامج الأكاديمية بالجامعات اليمنية لتمكينها من الحصول على الاعتماد الوطني البرامجي تحقيقاً لأهداف ورؤية استراتيجية المجلس للوصول إلى الإعتماد الدولي .

وأشارا الهبوب وضيف الله إلى أن الاعتماد الوطني هو مدخل للاعتراف الدولي بمعنى أنه لا يمكن لمؤسسة تعليمية أن تعتمد عالمياً مالم تكن هذه المؤسسة قد اعتمدت اولاً من قبل مجلس اعتماد وطني وهذا المجلس معترف به عالمياً.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز الشعيبي إن توقيع الاتفاقية خطوة ممتازة تحدث حراك تعليمي وعلى مستوى الاعتماد الأكاديمي، وأن هذا يدل على حسن تفكير قيادة جامعة إب وكذا جامعة جبلة والثقة بما تمتلكه الجامعتان سواء على مستوي الكادر أو الجانب الفني، مشيراً الى المنافسة بين الجامعات للحصول على هذه البرامج لتطوير أدائها وقدراتها، كون المنافسة أصبحت كبيرة ليس على المستوى المحلي وإنما على المستويين الاقليمي والدولي، لأن الاعتماد أصبح شرطاً جوهرياً وأسياسياً للتعليم الجامعي.

من جهته أوضح رئيس جامعة إب الدكتور نصر محمد الحجيلي، أن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة أن تحصل جامعة إب على الاعتماد الوطني، مبيناً سعي قيادة الجامعة للحصول على الاعتماد الاكاديمي، وأن توجه قيادة الجامعة نحو الاعتماد الوطني الأكاديمي للعمل على تجويد المتطلبات الضرورية والأساسية لتطوير التعليم في جامعة إب، وأن هذا التوجه دفع قيادة الجامعة لتحسين أداء اعضاء هيئة التدريس وتطوير المعامل والمختبرات وإنشاء وافتتاح قاعات ومعامل ومختبرات ووسائل وتقنيات تعليمية جديدة، بالإضافة الى توصيف البرامج والمقررات الدراسية في كلية الطب سواء في الطب والجراحة أو الطب المخبري، وفقاً لمعايير الاعتماد الاكاديمي، وأن هذا سيعود بالفائدة على الطلاب ومخرجات ذات جودة عالية.