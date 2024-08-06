تعرف على سبب غياب مي عز الدين عن اللقاءات التلفزيونية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي عز الدين خلال حلولها ضيفة على برنامج "صباح العربية"، عن سبب غيابه عن اللقاءات التلفزيونيه، قالت مي: الابتعاد دا بيبقى عشان طاقة الإنسان، لما بنركز في كذا حاجة، في الشغل وفي اللقاءات ووسائل التواصل الاجتماعي، كان في توقيت حسيت إن كدة كتير، بياخد من الطاقة، اطلع واتكلم لما يبقى في عندك عمل، في شيء تتكلم عنه، لكن في المطلق كدة حسيت إنه كتير، فقللت شوية حلوين.

مي عز الدين: الضحك بقى صعب وأنا مبعرفش أمثل كذا حاجة في وقت واحد

وأضافت مي:" مؤخرًا الضحك بقى صعب، والجمهور نفسه مبقاش ميال للكوميدي، والفنان غصب عنه لما بيعمل حاجة كتير بيبقى عايز يغير، وأنا مبعرفش أمثل كذا حاجة في وقت واحد، وكونك تبقي بطلة مسلسل ويتباع باسمكِ الكلام ده عايز تركيز جدًا في الأول، لأنك داخلة منطقة جديدة عليكِ، وبصراحة أنا اتبسطت أوي في تمثيل التليفزيون".

مي عز الدين تؤدي العُمرة عن روح المنتج حسام شوقي

سبق، أعلنت الفنانة مي عز الدين، عن تأديتها مناسك العمرة على روح المنتج حسام شوقي، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث أليم، ونشرت مي مقطع فيديو من أمام الكعبة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم لبيك عمرة عن حسام شوقي، الرحمة ليه، وليهم كلهم، دعواتكم بالرحمة للضهر والسند

آخر أعمال مي عز الدين

وكان آخر أعمال مي عز الدين هي مسرحية "زواج اصطناعى"، يشاركها البطولة كل من بيومي فؤاد، محمد أنور، مصطفى غريب، وتدور أحداث مسرحية "زواج اصطناعي" حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأيضا شاركت مي عزالدين في الموسم الرمضاني 2023في بمسلسل "سوق الكانتو"، بطولة أمير كرارة، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، في السوق بمنطقة وسط البلد، وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق.