نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق مع ليفركوزن لشراء جوناثان تاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع باير ليفركوزن لشراء المدافع الألماني الدولي جوناثان تاه.

ولعب تاه الذي فاز بثنائية الدوري والكأس مع ليفركوزن الموسم الماضي، بشكل أساسي مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن بايرن سيدفع ما يقرب من 25 مليون يورو (27 مليون دولار) في البداية، مع تبقي بعض الأمور لإتمام الصفقة.

ويمتد عقد تاه مع ليفركوزن حتى 2025، لذلك فضل ليفركوزن، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، بيعه حاليا للاستفادة ماديا منه بدلا من مشاهدته وهو يرحل بشكل مجاني.

ووفقا لـ "كيكر"، يرغب بايرن في التعاقد مع المدافع بمجرد بيع ماتي دي ليخت. وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد مهتم بضم المدافع الهولندي ويرغب بايرن في الحصول على 50 مليون يورو.