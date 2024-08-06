نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأوروبي يوافق على مساعدات إضافية لكييف بقيمة 4.2 مليار يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المجلس الأوروبي على صرف الدفعة الأولى من حزمة مساعدات لنظام كييف بقيمة 4.2 مليار يورو في إطار برنامج دعم أوكرانيا.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه اليوم الثلاثاء إنه "من المقرر أن تحصل أوكرانيا على تمويل بقيمة 4.2 مليار يورو بعد أن أعطى المجلس الضوء الأخضر لصرف الدفعة الأولى المنتظمة من المنح والقروض بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وتعزيز أداء إدارتها العامة".

وفي مايو 2024 خلص المجلس إلى أن أوكرانيا استوفت الشروط الأساسية لمنحها 50 مليار يورو بين عامي 2024 و2027.