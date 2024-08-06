نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأقصر للسينما الإفريقية يطلق استمارة قبول الأفلام لدورته الرابعة عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بان المهرحان أطلق استمارة قبول الأفلام فى المسابقات الأربعة الرئيسية، وهي مسابقة الأفلام الطويلة (روائية وتسجيلية وتحريك) وهى الافلام التي تتجاوز مدتها 60 دقيقة، ومسابقة الافلام القصيرة ( تسجيلي/ روائي/ تحريك) على أن تكون الأفلام في المسابقتين لمخرجين أفارقة، وهناك أيضًا مسابقة افلام الشتات ( الدياسبورا ) للافلام الطويلة الروائية/ التسجيلية، وهى للمخرجين الأفارقة المقيمين خارج القارة ويصنعون أفلام عن إفريقيا بعيون عالمية، وهناك أيضًا المسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين من دراسي السينما في مصر.

المخرجة عزة الحسيني



كما اعلنت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان أن الدورة الرابعة عشرة سوف تقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025 بمدينة الاقصر جنوب مصر، وقد بدأ استقبال الأفلام على موقع المهرجان من أول أغسطس ويستمر حتى 30 أكتوبر 2024، على أن تكون جميع الأفلام المقدمة من إنتاج عام 2024 ولم يسبق عرضها في مصر.

تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الرئيس الشرفي لدورته المقبلة النجم الكبير محمود حميدة، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية، وهى منظمة مدنية غير هادفة للربح، ويقام المهرجان بالشراكة مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية المصرية وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبرعاية نقابة السينمائين والبنك الأهلي المصري وشركة أفلام مصر العالمية.