مشادة بين إيلون ماسك وكير ستارمر على X بسب ”الحرب الأهلية البريطانية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 04:28 مساءً - اشتبك إيلون ماسك الملياردير الأمريكى مالك منصة X للتواصل الاجتماعى ورئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر بعد أن أدعى الأول أن بريطانيا تتجه نحو حرب أهلية وسط موجة احتجاجات من اليمين المتطرف هى الأسوأ التى تشهدها البلاد ما أثار دعوات ومطالبات بالتعامل معها باعتبارها إرهابا.

فى تعليق على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعى حول العنف، قال إيلون ماسك: "إن الحرب الأهلية أمر لا مفر منه" - وهى الملاحظة التى رفضها صراحة المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء، الذى قال إنه "لا يوجد مبرر" لذلك.

ثم رد إيلون ماسك على منشور لـكير ستارمر على موقع اكس متسائلًا عن قرار رئيس الوزراء البريطانى بتوفير حماية إضافية للمساجد.

قالت صحيفة التليجراف إن الخلاف يخاطر بتعقيد جهود الحكومة لدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك X، إلى أن تكون أكثر استباقية فى إزالة المعلومات المضللة التى يُعتقد أنها تغذى أعمال الشغب.

جاء ذلك فى اليوم السابع من الاضطرابات حيث شهد المتظاهرون من أقصى اليمين ومناهضو العنصرية مواجهة فى بليموث. وقد نجحت الشرطة إلى حد كبير فى الفصل بين المجموعتين، لكن قوة ديفون وكورنوال قالت أن الضباط واجهوا "عنفًا مستمرًا" بالحجارة والألعاب النارية، وأصيب ثلاثة ضباط.

واتهمت الحكومة شركات وسائل التواصل الاجتماعى بتأجيج الاحتجاجات، التى اندلعت بسبب مزاعم كاذبة انتشرت عبر الإنترنت بأن المشتبه به فى مقتل ثلاث فتيات فى ساوثبورت كان طالب لجوء.

من جانبه علق إيلون ماسك على موقع اكس أكثر من اثنتى عشرة مرة فى الأيام الأخيرة على أعمال الشغب فى المملكة المتحدة. فى إحدى المنشورات، رد على لقطات مزعومة من المملكة المتحدة أظهرت مثيرى الشغب، بعضهم ملثمين، يطلقون الألعاب النارية فى الاشتباكات. ورد قائلًا "الحرب الأهلية حتمية".

فى وقت لاحق، رد ماسك على رسالة شاركها الحساب الرسمى لرئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر والتى قالت "لن نتسامح مع الهجمات على المساجد أو المجتمعات المسلمة". وكتب ردًا: "ألا ينبغى أن تشعر بالقلق بشأن الهجمات على جميع المجتمعات؟".

يبدو أن التبادل كان ردًا على إعلان ستارمر يوم الأحد عن تقديم أفراد أمن إضافيين للمساجد المعرضة لخطر الاستهداف، وأدان داونينج ستريت تعليق ماسك حول "الحرب الأهلية". وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء يوم الاثنين: "لا يوجد مبرر لتعليقات مثل هذه، وما رأيناه فى هذا البلد هو أعمال بلطجة منظمة وليس لها مكان سواء فى شوارعنا أو على الإنترنت.