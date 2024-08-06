نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنغلادش.. مطالبات بتولي حائز على جائزة نوبل زمام السلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الطلاب الذين نظموا الاحتجاجات في بنغلادش، الثلاثاء، أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على الحكومة المؤقتة، بعد يوم من تنحي رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.

وقال قائد حركة "طلاب ضد التمييز" ناهد إسلام في تسجيل مصور: "قررنا أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها".

وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، الإثنين، في بث على التلفزيون الرسمي استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء، مؤكدا أن الجيش سيشكل حكومة مؤقتة.

ويتوقع أن يجتمع وقر مع الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق من الثلاثاء.

ويعود الفضل إلى خبير الاقتصاد يونس (84 عاما)، في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتهمته بـ "مص دماء" الفقراء.

تولت حسينة (76 عاما) السلطة منذ عام 2009، لكنها اتُّهمت بتزوير الانتخابات في يناير، ونزل الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي للمطالبة برحيلها.

ويونس حاليا في أوروبا، وأفاد مساعد مقرب منه بأنه لم يحصل حتى اللحظة على أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.