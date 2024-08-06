وزير المالية: التعامل مع التضخم سيتم بإجراءات إصلاحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن التعامل مع الموضوعات الاقتصادية بيتم التعامل معاها بشكل متكامل من أجل تحقيق النفع من أجل التعامل مع التضخم وارتفاعه من خلال اتخاذ إجراءات لمراجعة التضخم والمجموعة الاقتصادية تعمل بشكل متكامل من أجل العمل علي ذلك وزيادة السلع وحلول كثيرة في هذا الأمر دون الدفع بمبالغ جديدة حتى الآن يتم دراسة الأمر بشكل مفصل ودقيق ومازالنا في تقييم ودراسة للأمور والموازنة تتضمن العديد من برامج الحماية الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين، والتضخم محتاج معاملة دقيقة وحساسة وجماعية من أجل اتخاذ الإجراء الصحيح لتقليل حجمها دون زيادته.

وأوضح الوزير خلال الموتمر الصحفي المنعقد الان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن البنك المركزي اعلان خلال الأيام الماضية عن مؤشرات كبيرة إيجابية ومبشرة تؤكد أن الأمور تسير بشكل أفضل خاصة أن هناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع ونتابع بشكل منتظم كل التداعيات والمخاطر المحيطة بالمجتمع المصري.

وعن العجز الكلي للموازنة أوضح أن هناك مصادر متنوعة جدا للتمويل لاي أزمات تحدث في العالم واستطعنا كأجهزة موازنة خلال السنة الماضية انتهينا بدين خارجي 84 مليون دولار وفي يونيو 2024 وصلنا الي 80.5 مليون دولار متوسط عمره 13 سنة، وبذلك الارقام تتراجع فالأمور تسير بشكل أفضل ونجحنا موخرا في اللجوء لوسائل جديدة والتوسع في سندات الباندا والتوسع في السوق المحلي وتطويره ويتم العمل علي محاور كثيرة والتركيز علي التمويل الميسر من مؤسسات دولية بشروط افضل وميسرة.