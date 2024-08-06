رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام: دور الأكاديمية إتاحة الفرصة للطلاب وفتح سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، إن دور أكاديمية المتحدة هو إتاحة الفرصة للطلاب وفتح سوق العمل لهم، لافتة إلى أن أكاديمية المتحدة للإعلام بها مجموعة كبيرة من الكوادر.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون أن الطلاب سيستفيدون من هذه الخبرات، متابعة: "سيكون لدينا منح دراسية ببنود وشروط معينة سيعلن عنها على موقع الأكاديمية".

ولفتت إيناس عبد الدايم إلى أن مصر غنية بالمواهب فى تخصصات كثيرة، متابعة: "بالإرادة ومع أكاديميتنا العظيمة سنتوسع وسيكون هناك شراكات أكثر، نحن أكاديمية تدريب وبدأنا بهذا الشكل ونثبت نجاحات فيها، التدريب أصبح مهم لسوق العمل ، سوق العمل يحتاج لتدريب مستمر".

ووقعت أكاديمية المتحدة للإعلام، اليوم، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون المصرية وذلك بمقر أكاديمية المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وقع البروتوكول الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى مجالى الإعلام والفنون.

شارك فى توقيع البروتوكول هشام جمال الدين حسن نائب رئيس أكاديمية الفنون، وعميد المعهد للسينما القاهرة إيمان محمد مختار يونس رفاعي، وعميد المعهد العالي للسينما الإسكندرية محمد كمال الدين حسين محمد، وعميد المعهد الفنون الشعبية القاهرة سمر سعيد شعبان إبراهيم صالح.