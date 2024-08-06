نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق صبري.. نجم يتألق في عيد ميلاده بأدوار لا تُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان الشاب طارق صبري اليوم بعيد ميلاده، حيث وُلد في 6 أغسطس 1979، وينتمي إلى برج الأسد بفضل ملامحه الجذابة وشخصيته الساحرة، تألق صبري في العديد من الأعمال الفنية مثل "دلع البنات"، "أستاذ ورئيس قسم"، و"الاختيار". وقد تخرج صبري من كلية الهندسة قسم عمارة بجامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

التحول من الإعلام إلى التمثيل

بدأ صبري مسيرته المهنية كمراسل صحفي في البرنامج الشهير "90 دقيقة" وبرنامج "عرض خاص"، قبل أن يعمل كمذيع في برنامج "فريندز" على قناة مودرن حرية. بعد ذلك، اتجه إلى التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل سيت كوم "بيت العيلة الجزء الأول" عام 2009.

حياة شخصية ومفاجآت الزواج

على الرغم من تصريحاته المتكررة بشأن تخوفه من الزواج بسبب انشغاله بالعمل، إلا أن طارق صبري فاجأ الجميع بعقد قرانه على الفنانة شيري عادل في 28 أكتوبر 2022، في حفل حضره عدد كبير من الأهل والنجوم من الوسط الفني، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من عقد القران، أظهرت لحظات رومانسية بين العروسين، وسرعان ما أعلن انفصاله عنها بعد عامين من الزواج.

قصة حب ترويها شيري عادل

تحدثت الفنانة شيري عادل، مؤخرًا عن زواجها من طارق صبري خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث قالت: "في يوم كنا بنتعشى مع بعض وقال لي: عايز أتجوزك. وبعد ما اتفقنا، كل ما أقول لحد يقولنا مستعجلين ليه كدة؟"

تفاصيل علاقة الحب والزواج

كشف طارق صبري خلال اللقاء عن تفاصيل قصة حبه مع شيري عادل، قائلًا: "بقينا فجأة في حياة بعض واتعودت على وجودها في كل مكان حتى مكان عملي. ضغطت عليها عشان توافق، قالت لي أنا عايزة أعمل فرحي في الصيف، قلت لها نتجوز وبعد كدة نعمل الفرح، وكل حاجة عليّ ومفيش حاجة على ذوقي، بروح أدفع بس".

عيوب الحياة الزوجية

وعن عيوب كل منهما، قالت شيري: "ما عنديش مشكلة معاه باستثناء صوته عالي جدًا والناس بتفتكرنا بنتخانق لما بيتكلم، وأنا بعد الجواز اتغيرت للأحسن".