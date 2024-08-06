عاجل.. نائب وزير المالية: لا نية لفرض رسوم جديدة أو رفع قيمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:11 مساءً - قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا توجد أي نية لإصدار رسوم جديدة أو رفع قيمة الضرائب المفروضة والمطبقة خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة التحصيل، وضم الكيانات المتوسطة والصغيرة وكل المنشأت التجارية غير المدرجة في الاقتصاد الرسمي.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ضم الاقتصاد الموازي هدف لا يمكن التهاون في تحقيقه، وهو ما تعمل عليه الوزارة والمصلحة خلال الوقت الحالي بقوة، عن طريق المخاطبات وتشجيع الكيانات أو عن طريق الالزام بعد عمليات التفتيش الميدانية.