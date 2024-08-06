مال وأعمال

تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة بالبريد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة بالبريد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:11 مساءً - العربية نت _ ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، أن البلاد رفعت الرسوم الجمركية على البضائع التي لا تتجاوز قيمتها 30 يورو (33 دولارا) المرسلة عبر البريد والشحن، وضاعفت إلى 60% الرسوم المفروضة على البضائع الواردة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

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وقالت إن الرسوم الجمركية على مثل هذه البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ارتفعت بموجب مرسوم رئاسي إلى 30% من 18%.

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ومن المتوقع أن تطال الرسوم الجديدة بصورة خاصة الطلبيات الشخصية الصغيرة المطلوبة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج.

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كان رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية قال إن تركيا تتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نطاق يتراوح بين 12 مليار و14 مليار دولار خلال العام الجاري من نحو 10 مليارات دولار العام الماضي، وذلك وسط تركيز على جذب استثمارات في صناعة السيارات ومراكز البيانات.

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وأشار بوراك داغلي أوغلو إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع تركيا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي المتخصصة في مراقبة الجرائم المالية، علاوة على رفع التصنيف الائتماني للبلاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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