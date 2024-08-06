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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: وزارة المالية حصلت على 50% من صفقة رأس الحكمة..… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم تحقيق الفائض الأولي المستهدف للعام المالي 2024/2023، عند 2.5%، بدون صفقة رأس الحكمة.
أضاف كجوك أن وزارة المالية حصلت على 50% من قيمة صفقة رأس الحكمة وهو ما ساهم في تحقيق نمو أكبر في الفائض الأولي، ليقفز إلى 6.1% .
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في مقر وزارة العالية بالعاصمة الإدارية، أن مصلحة الضرائب حققت إيرا ات بلغت تريليون و680 مليار جنيه، تعادل 108% من المستهدف في مشروع الموازنة.
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