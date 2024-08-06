عاجل.. الأهلي يرد على تصريحات مارسيل كولر بشأن ملف الصفقات الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة -

حرصت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الرد على تصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن ملف الصفقات الجديدة.

الأهلي يرد على تصريحات مارسيل كولر بشأن الصفقات الجديدة

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك مصدر داخل النادي الأهلي، أكد أن إدارة القلعة الحمراء تتفهم موقف كولر بشأن رغبته في ضم صفقات مميزة جديدة".

وأضاف:" قال لي المصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك سياسة يتم اتباعها في القلعة الحمراء، ونظام معين تسير عليه المنظومة، مع كامل الاحترام للسويسري مارسيل كولر، وهذه هي إمكانيات النادي".

وعلق كريم رمزي على هذا الأمر مؤكدا:" مارسيل كولر يرغب في ضم لاعبين جيدين وهذا حقه؛ ولكن كل نادي يكون له سقف رواتب محددة، ويجب ألا يتم اخترافها، ولذلك لا بد ألا يتم التعاقد مع لاعب يحصل على مبلغ كبير، لأن جميع اللاعبين داخل الفريق سيشعرون بالضيق، وسيطالبون بالحصول على مبلغ مماثل أو أعلى".

