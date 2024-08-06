نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر مُريح.. كريم رمزي يعلق على قرار إحالة قضية أحمد رفعت إلى النيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي كريم رمزي على قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إحالة قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، إلى النيابة العامة.

كريم رمزي يبدي سعادته بقرار إحالة قضية رفعت إلى النيابة العامة

وقال كريم رمزي في تصريحات عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تلقينا خبر سعيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة قضية أحمد رفعت إلى النيابة العامة، من أجل معرفة ملابسات الأمر".

وتابع:" هذا الخبر مريح وسعيد بشأن هذا القرار، حتى يتم الكشف الحقيقة، وحتى يعلم الجميع أن الحق لا يضيع في مصر، وأن هذه البلد هي بلد قانون، وهذا تبين من أعلى جهة سيادية في الدولة، وأهل أحمد رفعت سينامون وهم سعداء بعد هذا القرار".

ثم أشار:" أوجه رسالة إلى الجميع الذين يرمون الناس بالباطل، حتى وإن كان الشك في شخص معين يصل إلى درجة اليقين، لا بد ألا يتم ذكر أي اسم في الفترة الحالية، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، وإصدار قرار نهائي بشأن هذه القضية".

