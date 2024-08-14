وزير الإعلام الفلسطيني من العلمين: الديمقراطية والاحتلال لا يتفقان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:26 مساءً - قال وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، إن إسرائيل تدعي أنها دولة ديمقراطية، لكن الديمقراطية والاحتلال لا يتفقان، لأن الاحتلال يصادر حرية شعب آخر، وأهم عنصر في الديمقراطية، حرية رأي الشعب المحكوم والتعبير.

وأضاف «عساف» خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تقول إن لديها حرية تعبير، لكن في المقابل تستهدف الصحفي الذي يحاول نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، والمسؤولية هنا تقع على عاتق المجتمع الدولي.