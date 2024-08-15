نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيلينجهام يفاجئ مبابي بهذا التصريح بعد هدفه الأول بقميص ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، على فوز فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي أمام أتلانتا الإيطالي، وتسجيل زميله الفرنسي كيليان مبابي لأول أهدافه مع “الملكي”.

بيلينجهام: مبابي لاعب رائع وقدره أن يسجل الليلة

توج ريال مدريد، بطلًا لكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد، سجلهما فيدي فالفيردي وكيليان مبابي.

وقال بيلينجهام في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "كان من المقدر لكيليان أن يسجل، إنه لاعب رائع، ويعمل بجد من أجل الفريق".

وتابع قائلًا: "لقد استمتعنا كثيرًا، لقد نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة الليلة، وكان لدينا فريق جديد. لقد كان علينا التكيف في الشوط الأول، ثم كان الشوط الثاني مذهلًا".

وواصل: "سأفعل ما يطلبه المدرب. سألعب في أي مكان، أما بالنسبة للقادم فعلينا الاحتفال والاستمتاع بكرة القدم".