نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. هدف مبابي في مرمي أتالانتا بكأس السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد أمام أتالانتا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "وارثو" في كأس السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 68، بعد تمريرة من جود بيلينجهام إلى زميله كيليان مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.