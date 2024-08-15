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نقيب المحامين يترأس مناقصة توريد مستلزمات مبنى النقابة الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -  

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالشركات المتقدمة لتوريد وتجهيز إدارة الحاسب الآلي، والأجهزة والسيرفرات والشاشات وأجهزة الحماية من الفيروسات، الخاصة بمبنى النقابة الجديد.

بدأت اللجنة المشكلة بفض المظاريف المقدمة من الشركات، وذلك طبقا لكراسة شروط المناقصة لسنة 2023، بشأن توريد الأجهزة والسيرفرات، وكاميرات المراقبة الخاصة بمبنى النقابة الجديد.

وبعد الانتهاء من فض المظاريف، وفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات، تم تأجيل الجلسة لمدة 10 أيام، وذلك لإعداد التقرير الفني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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