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أحمد جودة - القاهرة - قدمت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية نعمت شفيق المشهورة بـ مينوش شفيق استقالتها من منصبها بالجامعة، الأربعاء، وجاء ذلك بعد أربعة أشهر من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب في الحرم الجامعي بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت شفيق في رسالتها المنشورة على الموقع الرسمي للجامعة: "أكتب إليكم بحزن لأخبركم أنني سأتنحى عن منصبي كرئيسة لجامعة كولومبيا اعتبارا من 14 أغسطس 2024".

عاجل| بعد 4 أشهر من "احتجاجات طلاب جامعة كولوبيا على حرب غزة".. رئيسة الجامعة تستقيل

وأضافت: "كانت فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا".

واستكملت: "لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

وأشارت شفيق: "خلال الصيف، تمكنت من التفكير وقررت أن مغادرتي في هذه المرحلة من شأنه أن يمكّن جامعة كولومبيا من التغلب على التحديات المقبلة".

وأردفت قائلة: "أقوم بهذا الإعلان الآن حتى يمكن تعيين قيادة جديدة قبل بدء الموسم الجديد".

رسالة نعمت شفيق لجامعة كولومبيا

كما أشارت إلى أنه "كان من المحزن – بالنسبة للمجتمع، ولي كرئيسة، وعلى المستوى الشخصي – أن أجد نفسي وزملائي وطلابي عرضة للتهديدات والإساءات"، مشددة على أنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمقاومة قوى الاستقطاب في مجتمعنا".

وكان تعامل نعمت مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتعهدها العلني أمام لجنة بالكونغرس بأنها ستعاقب العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتبنون وجهات نظر ضد إسرائيل، مثيرا للانقسام.

كما واجهت انتقادات بسببب استدعائها الشرطة إلى الحرم الجامعي لإخلاء مخيم طلابي مؤيد للفلسطينيين في 18 أبريل الماضي.