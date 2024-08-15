الرياضة

تطورات جديدة.. هل يرحل زيزو عن الزمالك هذا الصيف ؟

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة.. هل يرحل زيزو عن الزمالك هذا الصيف ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يدرس تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

مستقبل زيزو مع الزمالك 

تلقى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، العديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد مستواه في أولمبياد باريس 2024.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: الاتجاه الأقرب في نادي الزمالك في الفترة الحالية هو تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو وغلق الباب أمام فكرة رحيله بعد عرض نيوم السعودي.

وأضاف: من الأرجح بقاء زيزو مع فريق الزمالك وتجديد عقده مع النادي بالشكل الذي يليق به في الفترة المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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