نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يضرب مرمي أتالانتا بالهدف الأول " فيديو " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد هدف التقدم لصالح الملكي أمام أتالانتا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "وارثو" في كأس السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف في الدقيقة 59، بعد تمريرة أرضية من رودريجو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فيديريكو فالفيردي بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.