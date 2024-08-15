نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مرسي " تستجيب لنداء فتاة بدور رعاية لسفرها للخارج للمشاركة في بطولة دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في استجابة سريعة لنداء إحدي الفتيات بدور رعاية، والمنصمة لفريق كرة القدم للسيدات بأحد النوادي الرياضية، وافقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على سفر إحدى فتيات مؤسسة الفائزة للأعمال الخيرية للمشاركة بمعسكر تدريبي يستمر حتى 19 أغسطس الجاري بدولة الأردن، بالإضافة إلى سفرها لدولة الجزائر للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في الفترة من 21 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صدور الموافقة على سفر الفتاة، وتذليل أية عقبات تواجهها، فضلا عن مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، حتي تم صدور كافة الموافقات اللازمة، في خلال ساعات من تقديم الطلب.

كما كلفت الدكتورة مايا مرسي مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمتابعة مع الابنة والمؤسسة والنادي، وسوف تلحق اللاعبة الرياضية بفريقها والبعثة مساء اليوم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم الفتاة والشد من أذرها، ومطالبتها ببذل أقصى ما في وسعها كي تساهم مع فريقها على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، مشددة على أنها حرصت على متابعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفتاة لكي تشارك مع زميلاتها في الفريق في المعسكر التدريبي والتصفيات المؤهلة للبطولة، على الرغم من تأخر النادي الذي تمثله الفتاة والمؤسسة التي تتبعها في اتباع الإجراءات المخصصة لسفرها، ولكن حرصا على مستقبل الفتاة الرياضي، ودعما لها في مسيرتها وتفوقها الرياضي، تم التوجيه بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات في غضون ساعات كي تلحق الفتاة بزميلاتها في الفريق.